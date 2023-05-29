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Более 50 человек пострадали при беспорядках на севере Косово

«Вечерне новости»: при беспорядках на севере Косово пострадали свыше 50 человек

Свыше 50 человек обратились за медицинской помощью после столкновений на севере Косово и Метохии. Об этом заявил директор Клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы доктор Златан Элек, сообщает газета «Вечерне новости».

По его словам, один мужчина с огнестрельным ранением тазобедренного сустава находится в операционной, врачи борются за его жизнь.

«Еще один раненый проходит диагностику. Среди пострадавших и бывший главврач больницы, и экс-глава муниципалитета Звечан Драгиша Милович, получивший несколько ударов в грудную клетку», — сказал Элек.

Как указал доктор, пострадавшие были госпитализированы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль.

29 мая сербское агентство «Танюг» сообщило, что их журналист пострадал в ходе столкновений между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан — ему под ноги попала светошумовая граната.

По информации агентства, беспорядки начались в ходе протеста у здания муниципалитета в Звечане, в котором приняли участие тысячи человек. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции начали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.

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