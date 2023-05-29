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В Краснодаре депутаты запретили использовать иностранный язык на городских вывесках

Гордума Краснодара ввела запрет на размещение в городе вывесок на иностранных языках

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Dinuka Liyanawatte/Reuters

В Краснодаре владельцы компаний лишились права на использование иностранного языка и транслитерации для оформления вывесок. О новых правилах благоустройства в городе рассказывает портал 93.RU.

В понедельник, 29 мая, депутаты, присутствовавшие на заседании городской думы приняли обновленные правила благоустройства, к числу которых относится запрет на использование иностранного языка и транслитерации на местных вывесках.

Уточняется, что поправки начнут действовать уже с 1 сентября этого года года. Те предприниматели, чьи заведения расположены на главных улицах города или в исторической его части, обязаны исправить свои вывески к марту 2024 года, всем остальным на работу над новым дизайном выделили целый год. При этом использовать логотип или надпись со знаками из других языков смогут те, кто успел это слово или сочетание слов зарегистрировать в качестве товарного знака.

Известно, что обновления в местный закон о благоустройстве депутаты внесли после февральского объезда Краснодара мэром города Евгением Наумовым. Тогда ему не понравилось большое количество вывесок на английском языке. Градоначальник решил, что это «как-то непатриотично» и собрался провести их русификацию.

Ранее мэр Краснодара поручил провести работу с караоке-клубами из-за инцидента с песней Сердючки.

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