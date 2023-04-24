Мать мальчика, тело которого нашли в электропоезде, родила его в туалете и там же убила

Ребенок был рожден и убит матерью в туалете поезда, сообщает столичный СК в своем Telegram-канале.

Напомним, ранним утром 24 апреля на юго-востоке Москвы в электропоезде было найдено тело новорожденного ребенка с множественными ранениями. По некоторым данным, эти повреждения могли быть нанесены ему ножницами.

Известно, что младенца убили ударами в шею, при этом во рту у него был оставлен сверток бумаги. Тело потерпевшего обнаружили в санитарном узле пассажирского вагона.

Следователи СК продолжают выяснять обстоятельства гибели младенца.

«Предварительно установлено, что женщина родила в санитарном узле электропоезда мальчика, после чего совершила его убийство», — говорится в сообщении ведомства.

До этого новорожденного мальчика обнаружили на трубах теплотрассы в Челябинске. Он был жив и доставлен в больницу для врачебного осмотра.