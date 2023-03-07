Диетолог объяснила, как соблюдать пост без вреда для здоровья

Главное правило в соблюдении поста – правильно оценивать возможности своего организма и не вводить его в жесточайший стресс. В таком случае соблюдение поста пройдет без вреда для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, нефролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина.

По словам эксперта, некоторым людям придерживаться постного рациона полезно. К ним относятся, например, те, кто страдает таким заболеванием как подагра, поскольку в пост исключены почти все продукты, которые не рекомендуются при этом недуге и способны провоцировать приступ. Это наваристые бульоны, супы, студни, колбасные изделия, субпродукты, мясо, рыбные консервы.

«Полезно поститься и людям с почечной недостаточностью, дислипидемией или атеросклерозом, а также тем, кто страдает гипертонической болезнью и некоторыми аллергическими заболеваниях. Пользу этим категориям граждан обеспечивает исключение животных жиров и увеличение употребления растительных масел, большее употребление продуктов, богатых пищевыми волокнами – круп, фруктов, овощей», – сообщила Анна Коробкина.

Однако, отметила врач, в связи с увеличением растительной и особенно бобовой пищи в рационе во время поста у некоторых людей возможен дискомфорт и нарушение функций ЖКТ. Так, если во время поста появились метеоризм, боли в животе, нарушение стула, стоит попробовать снизить количество сырых овощей в рационе и увеличить термически обработанных в виде рагу, тушеных, отварных, запеченных.

«При этом важно понимать, что не следует употреблять во время поста большое количество свежих овощей и фруктов людям с заболеваниями ЖКТ – эзофагитом, гастритом, заболеваниями желчного пузыря, воспалительными заболеваниями кишечника», – предостерегла диетолог.

Коробкина также добивала, что абсолютно никому не стоит увлекаться крупами и макаронами, которые являются довольно калорийными, особенно с растительным маслом. Выбирать стоит цельнозерновые крупы, которые обладают более низким гликемическим индексом и позволяют дольше оставаться сытыми.

«По сути поститься – на время перейти на веганский вариант питания – ограничить животные белки и жиры, допуская в некоторые дни только употребление рыбы. Но веганство в долгосрочной перспективе не лучшим образом влияет на организм, однако за время поста для взрослого, здорового организма такое временное исключение нутриентов не скажется негативно», – констатировала эксперт.

В рационе постящегося, по ее словам, обязательно должны быть бобовые: фасоль, горох, нут, маш, чечевица. Обратить внимание стоит на тофу и другие соевые продукты в качестве источников белка. Разнообразить пост можно и растительным мясом, веганскими сырами и йогуртами на основе соевых бобов и закваски.

«Тем не менее, поскольку животные белки необходимы для построения клеток и тканей, синтеза гормонов, ферментов, выработке антител и формирования иммунитета, они являются важнейшим продуктом, например, для детского питания. Именно поэтому от строгого соблюдения поста должны освобождаться дети и подростки до 14 лет, беременные и кормящие матери, люди, занимающиеся тяжелым трудом и страдающие онкологическими заболеваниями. Не рекомендуется придерживаться строго поста и пожилым людям. Остальным стоит учитывать индивидуальные особенности своего организма и поститься по своим силам», – заключила диетолог Коробкина.

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