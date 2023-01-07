Politico: европейцам стоит готовиться к плохим новостям из-за штамма COVID-19 «кракен»

Обозреватель издания Politico Карло Мартушелли утверждает, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения подварианта омикрон-штамма «кракен» на континенте.

«Плохая новость заключается в том, что XBB.1.5 быстро распространяется, скорее всего, потому, что у него есть определенные большие преимущества перед доминирующими в настоящее время омикрон-штаммами», — утверждает Мартушелли.

Он ссылается на статью Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В ней утверждается, что подвариант «кракен» впервые выявили 22 октября 2022 года в США.

Мартушелли подчеркивает, что поступающие данные из США свидетельствуют о том, что XBB.1.5 распространяется достаточно агрессивно.

Ранее страны ЕС призвали проверять пассажиров из Китая на COVID-19.

Правительство Швеции также заявило, что начиная с 7 января страна введет тестирование на коронавирус для путешественников из Китая.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук также заявил, что его страна введет аналогичные требования для пассажиров на прямых рейсах из Китая.