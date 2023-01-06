Суд на Украине отказался арестовывать мэра Полтавы Мамая

Апелляционный суд Полтавской области отклонил прошение прокуратуры об отправке мэра Полтавы Александра Мамая под стражу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, суд отправил дело на рассмотрение в Октябрьский районный суд Полтавы. Примечательно, что как раз Октябрьский райсуд и направил дело Мамая в апелляционный суд, так как не смог его рассмотреть. Все судьи, которые не находятся в отпуске в настоящее время, взяли самоотводы.

Адвокат мэра Полтавы Вячеслав Делия заявил, что в районном суде есть 12 судей, и только пять из них взяли самоотводы. Поэтому, по словам адвоката, суд вполне может избрать меру пресечения.

Ранее Мамай называл подозрение спецслужб Украины политически мотивированным. Его подозревают в несанкционированном разглашении информации о размещении ВСУ. При этом сам Мамай настаивает на том, что информация об обеспечении украинских военных, которую он сообщил на пресс-конференции, является открытой, а не засекреченной, ее «видели большое количество сотрудников».