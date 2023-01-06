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Суд на Украине отказался арестовывать мэра Полтавы Мамая

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Апелляционный суд Полтавской области отклонил прошение прокуратуры об отправке мэра Полтавы Александра Мамая под стражу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, суд отправил дело на рассмотрение в Октябрьский районный суд Полтавы. Примечательно, что как раз Октябрьский райсуд и направил дело Мамая в апелляционный суд, так как не смог его рассмотреть. Все судьи, которые не находятся в отпуске в настоящее время, взяли самоотводы.

Адвокат мэра Полтавы Вячеслав Делия заявил, что в районном суде есть 12 судей, и только пять из них взяли самоотводы. Поэтому, по словам адвоката, суд вполне может избрать меру пресечения.

Ранее Мамай называл подозрение спецслужб Украины политически мотивированным. Его подозревают в несанкционированном разглашении информации о размещении ВСУ. При этом сам Мамай настаивает на том, что информация об обеспечении украинских военных, которую он сообщил на пресс-конференции, является открытой, а не засекреченной, ее «видели большое количество сотрудников».

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