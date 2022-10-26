На Камчатке рыбаки чуть не утопили сотрудника ФСБ, заподозрившего их в браконьерстве

В Камчатском крае трое мужчин обвиняются в посягательстве на жизнь сотрудника Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 14 марта 2022 года у причала Судоремонтной верфи города Петропавловска-Камчатского. Правоохранитель обнаружил лодку, из которой выгружали краба, выловленного, предположительно, браконьерским путем. Сотрудник ФСБ попытался составить на россиян административный протокол, однако мужчины отказались выполнять его требования.

Тогда обвиняемые схватили правоохранителя и выбросили его за борт в море. Несмотря на ледяную воду, мужчине удалось доплыть до берега, где очевидцы достали его из воды и оказали ему первую помощь.

Суд принял решение заключить обвиняемых под стражу. Вину свою россияне не признают.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ст. 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ярославской области пьяная 32-летняя местная жительница избила двух сотрудниц правоохранительных органов в отделе полиции.