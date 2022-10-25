LSM.lv: в Латвии демонтируют памятник защитникам города Лиепаи

close
100%
Liepaja/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Латвии начали демонтаж памятника защитникам города Лиепаи. Об этом сообщает LSM.lv

Решение о сносе монумента было принято сеймом страны. «Затемно монумент был огорожен, дежурит много полицейских. Рядом с объектом была закрыта одна полоса движения. К нему подогнана тяжелая техника, в том числе большой строительный кран», — отмечается в статье.

Монумент был установлен в 1960 году в честь воинов, которые защищали город 22 июня – 29 июня 1941 года от фашистов.

Ранее сообщалось, что на киевской станции метро «Университет» вандалы раскрасили из баллончиков бюст русского поэта Александра Пушкина.

Местные Telegram-каналы опубликовали видеозапись, на которой видно, как двое молодых людей раскрашивают баллончиками бюст Пушкина в черный и красный цвет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть