LSM.lv: в Латвии демонтируют памятник защитникам города Лиепаи

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В Латвии начали демонтаж памятника защитникам города Лиепаи. Об этом сообщает LSM.lv

Решение о сносе монумента было принято сеймом страны. «Затемно монумент был огорожен, дежурит много полицейских. Рядом с объектом была закрыта одна полоса движения. К нему подогнана тяжелая техника, в том числе большой строительный кран», — отмечается в статье.

Монумент был установлен в 1960 году в честь воинов, которые защищали город 22 июня – 29 июня 1941 года от фашистов.

Ранее сообщалось, что на киевской станции метро «Университет» вандалы раскрасили из баллончиков бюст русского поэта Александра Пушкина.

Местные Telegram-каналы опубликовали видеозапись, на которой видно, как двое молодых людей раскрашивают баллончиками бюст Пушкина в черный и красный цвет.