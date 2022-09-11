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Президент Германии предупредил о росте числа бездомных в стране

Президент Германии Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных из-за роста цен

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Reinhard Krause/Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты. Об этом он заявил в ходе выступления в своей резиденции — дворце Бельвю, передает ТАСС.

«По оценкам, более 300 тыс. человек в Германии живут без собственного дома <...> Это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», — сказал президент Германии.

Штайнмайер также добавил, что конфликт на Украине и кризисы могут привести к тому, что еще больше людей в Германии будут испытывать нехватку жилья осенью и зимой.

Он отметил, что власти страны должны принять меры предосторожности, чтобы люди не потеряли свои дома и не стали бездомными.

Ранее немецкие эксперты пришли к выводу, что стремительный рост цен и последствия экономической нестабильности могут привести к масштабным социальным протестам в Германии, по масштабу сопоставимым с движением «желтых жилетов» во Франции.

До этого глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст заявлял, что санкции Запада, введенные против России, спровоцировали рост цен в Германии и привели к негативным последствиям для немецкой экономики и граждан страны.

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