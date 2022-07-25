Хунта Мьянмы казнила политических активистов

Военная хунта Мьянмы казнила двух видных политических активистов и двух других мужчин по обвинениям в терроризме. Об этом сообщили государственные СМИ после исполнения приговора, осужденного ООН и правозащитными группами.

Как пишет CNN, ветеран демократического активиста Чжо Мин Ю, более известный как Ко Джимми, и бывший депутат Национальной лиги за демократию Фьо Заяр Тоу были казнены вместе с Хла Мьо Аунг и Аунг Тура Зау.

Их смерть знаменует собой первые судебные казни в стране за последние десятилетия, и правозащитные группы опасаются, что за ними последуют новые. По данным Human Rights Watch, 114 человек были приговорены к смертной казни в Мьянме с тех пор, как военные захватили власть в результате переворота в феврале 2021 года.

Ко Джимми и Фьо Заяр Тоу были обвинены военными в «причастности к террористическим актам, таким как взрывы и убийства гражданских лиц в качестве осведомителей», заявил ранее CNN представитель хунты Зав Мин Тун. Они были приговорены к смертной казни в январе 2022 года, а в прошлом месяце Зав Мин Тун подтвердил, что их апелляции были отклонены.