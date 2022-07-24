Директор приюта в Подмосковье, где якобы сгорели заживо 30 собак, опровергла информацию о масштабах ЧП

Директор подмосковного приюта «Берта», где, по информации СМИ, произошел пожар, в котором погибли 30 собак, Елена Калюжина в разговоре с «Газетой.Ru» опровергла информацию о масштабах возгорания и гибели такого количества животных. По ее словам, горели навес и перегородки в трех вольерах.

«Завтра я иду писать в прокуратуру за эту ложь. Сгорел навес и перегородка в трех вольерах — все! Четыре столба и навес. В таком количестве животные не пострадали. На каких охранников я буду писать заявление? Я буду писать заявление на тех, кто эти посты делает, в прокуратуру завтра я иду писать заявление. Завтра буду писать и на Mash, и на флэш, чтобы они, когда выкладывали информацию, чтобы это были достоверные факты», — сказала она.

Информацию о пожаре ранее опубликовал Telegram-канал Mash. По данным издания, огонь начал распространяться после того, как охранник попытался приготовить обед на плите, что привело к взрыву газовых баллонов. Мужчина попытался спасти животных, однако застрявшие в вольерах животные сгорели. Кроме того, Telegram-канал сообщил, что «животные существовали в ужасных условиях», а активисты уже просили правоохранительные органы провести проверку.