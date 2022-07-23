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Глава ВОЗ объявил оспу обезьян ЧС международного масштаба

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, с учетом ряда факторов было принято решение «объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».

Ранее сообщалось, что новые симптомы оспы обезьян, включая язвы во рту и мышечные боли, перечислила международная группа врачей. Из-за частых поражений половых органов и неспецифической сыпи оспу можно спутать с сифилисом и другими ЗППП, предупреждают они — пациентам с такими симптомами стоит как можно скорее обратиться к врачу, а специалисту — проверить, нет ли у пациента оспы обезьян. Работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

Медики проанализировали 528 случаев заражения оспой обезьян в 16 странах. Самым распространенным симптомом, о котором было известно и ранее, оказалась сыпь — она присутствовала у 95% зараженных в области гениталий и ануса, на туловище, руках, ногах, лице, ладонях и стопах.

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