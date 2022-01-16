В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода, небольшой снег и до -4°C

В Москве в воскресенье, 16 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой снег, гололедицу и до -4°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем жителей столицы ожидает от -2°C до -4°C градусов мороза, а ночью температура воздуха может опуститься до -7°C. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидаются до -7°C . В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки -10°C.

Ранее синоптики Гидрометцентра пообещали «неоднородную» зиму в России. По их прогнозам, в центре европейской России ожидаются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза.

До этого врач-терапевт Ирина Ярцева предупредила о последствиях перепадов температуры для здоровья. По ее словам, речь идет о людях пожилого возраста, курильщиках и пациентах с гипертонией, диабетом, атеросклерозом.

Такие пациенты могут испытывать определенный дискомфорт, головную боль, сонливость, скачки давления, повышенную утомляемость. Чтобы этого избежать, во-первых, необходимо заботиться о своем здоровье заранее: вести активный, подвижный образ жизни, отказаться от вредных привычек, уделять больше внимания кардионагрузкам.