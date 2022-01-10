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Вирусолог дал прогноз по новой волне COVID-19 в России

Вирусолог Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса наступит в РФ в течение месяца

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна коронавирусной инфекции в РФ, вероятно, может начаться в конце января или начале февраля. Об этом сообщает «Лента.ру».

Как считает вирусолог, россиянам стоит ожидать высоких показателей по заболеваемости в стране.

Альтштейн также допускает, что для борьбы с COVID-19 надо модернизировать имеющиеся вакцины.

Эксперт предположил, что штамм коронавируса «омикрон» уже есть на территории РФ. Однако данный вариант вируса пока еще не распространился так, чтобы говорить о пятой волне.

«На фоне «дельты» он пока еще не прорезался. В других странах он на фоне «дельты» показал высокую заболеваемость. Это касается стран Европы, США», — пояснил Альтштейн.

Вскоре, по его словам, стоит ждать прихода «омикрона» и его распространения внутри России.

«По миру идет вспышка, которая до нас еще не добралась. Я думаю, что в конце января — начале февраля мы все это будем иметь», — заметил вирусолог.

Ранее в Великобритании перечислили восемь основных симптомов «омикрона». Болезнь чаще всего развивается в организме на второй день после заражения.

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