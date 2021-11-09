Спасатели эвакуировали весь экипаж с терпящего бедствие контейнеровоза Rise Shine

Спасатели эвакуировали весь экипаж терпящего бедствие поблизости от Находки контейнеровоза Rise Shine, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

«Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8», — рассказали в МЧС.

Ранее появилось видео с севшим на мель в Приморье контейнеровозом Rise Shine.

Контейнеровоз Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки в Японском море. Граждан России нет среди 14 членов экипажа судна.

Известно, что перед аварией судно отклонилось от курса. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Росморречфлоте заявили, что опасности для экипажа контейнеровоза нет, а также нет данных об утечке топлива.