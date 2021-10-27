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В «Лизе Алерт» опровергли сообщения о гибели человека из-за поисков Светличной

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сообщения о том, что волонтеры отряда «Лиза Алерт» не успели спасти человека в подмосковных Люберцах из-за поисков актрисы Светланы Светличной не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу движения.

«Не успели спасти — это несколько другая формулировка, там совсем по-другому», — сказала собеседница агентства.

В данном случае речь идет об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область. При этом не у всех из них есть машины или деньги на бензин, уточнила она.

По ее словам, если бы на поиске в Люберцах было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека.

«Пост — скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей. А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных», — прокомментировали в пресс-службе организации ранее опубликованный пост председатель отряда «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.

Ранее главное управление МВД РФ по Москве подтвердило, что актрису Светлану Светличную нашли живой. О том, что Светличная якобы пропала, стало известно утром 25 октября.

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