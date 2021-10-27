Эксперты объяснили слова Гинцбурга о «маркерах» у вакцинированных

«Маркером» вакцинированного от COVID-19 человека является наличие антител к тому белку вируса, которые применяли при создании вакцины, а также антитела к определенным аденовирусам, пишет РБК. Так эксперты прокомментировали слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, который ранее заявил, что проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.

«Если речь идет о России, здесь в основном применяется «Спутник V». Если человек действительно им привился, у него будут нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го и 5-го типа. Вирус 26-го типа реже заражает людей в естественных условиях, пятый — немного чаще. Так что если вы найдете у человека антитела к обоим типам, то, вероятнее всего, он вакцинирован», — рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Ранее Гинцбург сообщил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что якобы привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. При этом, по его словам, достоверность утверждения о прохождении вакцинации легко можно установить с помощью специального анализа, который покажет наличие маркеров препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».