Эксперты нашли больше 3 тыс. фейковых сайтов магазинов перед нерабочей неделей

В преддверии объявленных нерабочих дней специалисты обнаружили 3,2 тыс. потенциально вредоносных сайта, маскирующихся под онлайн-магазины. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщении компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE

На этих сайтах пользователям предлагают выбрать коробку с призом, после их поздравляют с выигрышем смартфона и обещают доставить его за пару дней. Но для получения приза требуют разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через WhatsApp.

По «завершении регистрации» жертву перенаправляют на различные потенциально вредоносные ресурсы.

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