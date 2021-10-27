На востоке Ирака не менее 12 человек погибли в результате нападения боевиков ИГ*

На одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака напали боевики «Исламского государства (организация запрещена в России)». Об этом сообщает местный новостной портал SHAFAQ News.

По меньшей мере 12 человек погибли, 15 получили ранения.

Нападения произошло вблизи города Эль-Микдадия (110 км от Багдада). Боевики ИГ напали на группу молодых людей в Эр-Рашад, после они открыли беспорядочный огонь жилым домам.

Террористы отступили, как на место прибыли иракские военнослужащие.

Источник SHAFAQ News отмечает, что число жертв может возрасти, так как часть жителей была госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Ранее сообщалось, что в НАТО не исключили новые миссии по борьбе с терроризмом. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что целью подобных операций является борьба с экстремизмом и терроризмом, а решение об использовании военной силы НАТО в Ираке и Сирии для борьбы с боевиками ИГ.