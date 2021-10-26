Глава Подмосковья сообщил о рекордном числе пациентов на ИВЛ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких в настоящий момент работает в Подмосковье, это рекордное количество. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, 10 тысяч лежит на койках. Большое количество кислорода надо. Мы видим, что сегодня 80% на койках - невакцинированные... У нас рекордное количество ИВЛ сегодня работает - 502 на сегодняшнее утро», — подчеркнул Воробьем.

Он отметил, что данный показатель свидетельствует о том, что ситуация «очень напряженная».

Ранее Воробьев выпустил постановление, по которому В Московской области вслед за столицей с 28 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению коронавируса.

В эти дни приостанавливается оказание услуг, требующих очного посещения граждан, в МФЦ, миграционных центрах и ЗАГСах. Будет ограничена работа ресторанов и кафе, за исключением обслуживания навынос, организаций, оказывающих бытовые услуги, физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-развлекательных объектов и др.