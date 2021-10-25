Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров назвал заявления минобороны Германии по ядерному сдерживанию России... 20:24
Ежов — о своем вызове в сборную России: сначала подумал, что это прикол... 20:21
Молдавия подписала контракт о закупке газа у Польши 20:11
Эрдоган заявили о разрешении дипломатического кризиса с послами 10 стран 19:54
Актриса Татьяна Васильева заплатила 30 миллионов рублей ради встречи с внуками 19:51
Бывший наставник «Зенита»: думаю, Дзюба закончит карьеру в сборной, его... 19:50
Польша решила стянуть дополнительные войска к границе с Белоруссией 19:45
Два подростка забили камнями в туалете 6-летнюю девочку за отказ повторить сцены... 19:43
Курс евро впервые с июля 2020 года составил меньше 81 рубля 19:42
Отец лег посреди трассы, потому что дочь не может выучить математику 19:41

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах

close
100%
Мария Иванова/РИА «Новости»

Три человека, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах, доставили в реанимацию. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

«Трое пострадавших, доставленные в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, находятся в реанимации», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации их состояния.

Ранее в Минздраве сообщили, что из-под завалов достали четверых человек, в том числе двоих детей. Трое из них были госпитализированы.

В понедельник в Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме, который разрушил несколько квартир на двух этажах. Сообщалось, что ЧП произошло на четвертом этаже панельной пятиэтажки, повреждены кровля дома и не менее четырех квартир.

Согласно данным МЧС, на месте работают 90 спасателей и 35 единиц техники.

Также была названа причина взрыва в этом здании. Там оказались повреждены перекрытия между двумя этажами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях