Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах

Три человека, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах, доставили в реанимацию. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

«Трое пострадавших, доставленные в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, находятся в реанимации», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации их состояния.

Ранее в Минздраве сообщили, что из-под завалов достали четверых человек, в том числе двоих детей. Трое из них были госпитализированы.

В понедельник в Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме, который разрушил несколько квартир на двух этажах. Сообщалось, что ЧП произошло на четвертом этаже панельной пятиэтажки, повреждены кровля дома и не менее четырех квартир.

Согласно данным МЧС, на месте работают 90 спасателей и 35 единиц техники.

Также была названа причина взрыва в этом здании. Там оказались повреждены перекрытия между двумя этажами.