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Главный онколог России рассказал, как вакцинироваться больным раком

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Главный онколог российского Министерства здравоохранения Андрей Карпин рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» об особенностях вакцинации против коронавируса людей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Он отметил, что есть период в лечении раковых больных, который исключает вакцинацию.

«Предположим, пациент находится в фазе агрессивной терапии, и его сейчас нельзя прививать. Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться. Кроме того, онкологические пациенты – это хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей», — сказал Карпин.

Врач объяснил, что иногда у пациентов после операции на легких или головном мозгу «вспыхивает» коронавирусная инфекция. По его словам, выходить такого больного очень сложно.

Медик подчеркнул, что привиться стоит заботящимся о больном человеке родственникам.

Ранее основатель и гендиректор научного центра ДНКОМ Андрей Исаев посоветовал россиянам, которые имеют медотвод от вакцинации, как не заразиться COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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