Депутат Госдумы Тумусов предложил премировать вакцинировавшихся от COVID-19

Зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов предложил в эфире радиостанции «Говорит Москва» поощрять привившихся от коронавируса россиян премиями.

«Надо наоборот поощрять, надо премии давать за то, что вакцинируются, потому что все другие методы исчерпаны. Пандемия растет, каждый день число умирающих и заболевших растет — налицо четвертая волна», — сказал Тумусов.

Парламентарий добавил, что размер выплаты может меняться от региона к региону. Кроме того, он предложил страховать привившихся граждан на 10 млн рублей, отметив, что «заставлять и принуждать — это мы уже проходили».

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что россиян следует начать ежемесячно штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19. Эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны, объяснил он.