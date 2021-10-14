Божена Рынска рассказала о новой «абсолютно негламурной» девушке Романа Абрамовича

Светский хроникер Божена Рынска прокомментировала слухи о новой девушке миллиардера Романа Абрамовича, пишет «Комсомольская правда». Ранее в Сети появилась информация о том, что избранницей бизнесмена стала актриса Александра Корендюк, которой 25 лет. Она является основательницей Института музыкальных инициатив.

В новом выпуске YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Божена Рынска прокомментировала выбор Абрамовича.

«Новая девушка, если не врут, абсолютно негламурная, более хипстерская», - пролила свет на на личную жизнь миллиардера Рынска. Она также добавила, что Александра молода и «безумно интересная».

Ранее Божена Рынска рассказала, кто родил ей дочь.