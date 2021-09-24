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МЧС подтвердило гибель трех альпинистов на Эльбрусе

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ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Спасатели обнаружили тела троих альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на подтверждение МЧС.

Спасатели добавили, что спасти удалось еще 5 человек. Судьба еще 11 человек из группы, вызвавшей помощь остается неизвестной. МЧС занято их поисками, но ситуацию осложняет снег и сильный холод.

Группа совершало восхождение на высочайшую вершину Европы в составе 19 человек. Они вызвали спасателей, когда потерялись и начали замерзать из-за начавшейся внезапно пурги.

Гид и группа, попавшие в пургу на Эльбрусе, являются непрофессиональными альпинистами, сообщает Telegram-канал 112.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России заявили, что гид бросил своих подопечных.

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