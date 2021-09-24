МЧС подтвердило гибель трех альпинистов на Эльбрусе

Спасатели обнаружили тела троих альпинистов, погибших при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на подтверждение МЧС.

Спасатели добавили, что спасти удалось еще 5 человек. Судьба еще 11 человек из группы, вызвавшей помощь остается неизвестной. МЧС занято их поисками, но ситуацию осложняет снег и сильный холод.

Группа совершало восхождение на высочайшую вершину Европы в составе 19 человек. Они вызвали спасателей, когда потерялись и начали замерзать из-за начавшейся внезапно пурги.

Гид и группа, попавшие в пургу на Эльбрусе, являются непрофессиональными альпинистами, сообщает Telegram-канал 112.

В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России заявили, что гид бросил своих подопечных.