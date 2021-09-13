В США два человека пропали без вести после взрыва в жилом доме

Несколько человек пострадали в округе Де-Калб американского штата Джорджия, когда жилой комплекс частично обрушился в результате взрыва. Об этом сообщает местный телеканал WSB-TV 2.

Когда полицейские прибыли на место происшествия днем по местному времени, они зафиксировали сильный запах газа. Правоохранители организовали эвакуацию жителей дома.

Взрыв в здании был настолько мощный, что в результате оказались повреждены строения по соседству.

Пока полицейским не удалось установить, находится ли кто-то из жильцов под завалами. Двое пострадавших получили ожоги, они госпитализированы. Еще как минимум два человека, предположительно, считаются пропавшими без вести.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце Липецкой области. Погибли люди.