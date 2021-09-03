В Шереметьево сел самолет, у которого сработал датчик неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс Москва — Белгород, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Посадка прошла благополучно», — сказал он.

Как сообщало агентство ранее, самолет вылетел из Шереметьева в 22:15 по московскому времени, сразу после набора высоты воздушное судно подало сигнал тревоги. Тогда экипаж принял решение вернуться и начал вырабатывать топливо.

По данным ТАСС, на борту самолета находились 81 пассажир и пять членов экипажа.

28 августа неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолете, который должен совершить рейс из Москвы в Геленджик и находился в столичном аэропорту Домодедово. После проверки самолет вылетел в пункт назначения, взрывных устройств на борту обнаружено не было.

До этого, 8 августа, поступило ложное сообщение о минировании самолета Благовещенск — Москва. По данным властей, самолет авиакомпании S7 был задержан в аэропорту вылета из-за заявления одного из пассажиров. Из-за поступившего сообщения людей, воздушное судно, багаж и коммерческий груз досматривали дополнительно. После проверки взрывного устройства на борту не нашли. Об угрозе взрыва сообщил демобилизовавшийся солдат-срочник, его сняли с рейса.