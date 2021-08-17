В США пассажирке самолета сказали приклеить маску к лицу двухлетнего ребенка

Стюардесса американской авиакомпании Southwest Airlines посоветовала пассажирке Али Клик закрепить гигиеническую маску на лице ее двухлетней дочери с помощью клея. Об этом женщина рассказала в Instagram.

«Ношение маски — это федеральный указ… Я понимаю. Я уважаю это. Но в какие-то момент мы должны проявлять человеческую порядочность. Сострадание. У меня действительно нет слов... Я все еще дрожу. И молюсь Богу, чтобы такая ситуация не повторилась», — написала Клик

Клик летела 12 августа рейсом из Орландо, штат Флорида, в Норфолк, штат Вирджиния с мужем и двумя детьми четырех и двух лет. Младший ребенок отказывался сидеть в маске.

«Дрю любит сосать палец, и единственный способ, которым она физически может себя успокоить, — это сосать большой палец, что почти невозможно с маской», — объяснила мама.

Стюардесса предложила женщине два варианта: вырезать отверстие в маске — это было сказано с сарказмом — или приклеить ее к лицу. Стюардесса добавила, что у нее есть такой клей.

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