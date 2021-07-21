Дым от лесных пожаров на западе США дошел до Нью-Йорка

Дым от лесных пожаров на западе Соединенных Штатов, в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния, дошел до Восточного побережья страны и вскоре накроет Нью-Йорк, сообщает The New York Post со ссылкой на старшего метеоролога Accuweather Карла Эриксона.

Синоптик рассказал, что дым из западных штатов, прошедший через над районом Великих озер и магистраль I-95, которая проходит с севера на юг по всему Восточному побережью, накроет Нью-Йорк утром.

«То, что обычно было бы просто приятным солнечным днем ​​с голубым небом, вероятно, будет иметь молочно-туманный оттенок», — рассказал Эриксон.

Синоптик заверил, что несмотря на туманы над городом, жителям не стоит беспокоиться из-за качества воздуха, так как дым пройдет над городом слишком высоко.

«Дым будет не у поверхности. Он будет очень высоко в атмосфере, где-то на высоте 10 000 — 20 000 футов», — заявил Эриксон.

Ранее в США для борьбы с пожарами в Калифорнии задействовали авиацию.