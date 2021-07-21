news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вратарь «Зенита» рассказал, что перед утренней тренировкой мог... 04:52
Валуев считает, что сборную России должен тренировать отечественный тренер 04:43
Глава ВОЗ рассказал, как победить пандемию к середине 2022 года 04:38
Ведущая «Матч ТВ» — об обыске в тюрьме: меня заставили снять платье 04:36
Джефф Безос рассказал, о чем говорил экипаж перед взлетом 04:22
Глава ВОЗ предупреждает о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса 04:01
Роналду рассказал о самом сложном моменте в карьере 03:56
Комплексы С-500 прикроют небо Москвы 03:49
Вильфанд рассказал, как пройдет похолодание в Центральной России 03:34
Чепик — о сборной России на Евро-2020: мне с ними сразу все было... 03:29

Дым от лесных пожаров на западе США дошел до Нью-Йорка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mike Segar/Reuters

Дым от лесных пожаров на западе Соединенных Штатов, в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния, дошел до Восточного побережья страны и вскоре накроет Нью-Йорк, сообщает The New York Post со ссылкой на старшего метеоролога Accuweather Карла Эриксона.

Синоптик рассказал, что дым из западных штатов, прошедший через над районом Великих озер и магистраль I-95, которая проходит с севера на юг по всему Восточному побережью, накроет Нью-Йорк утром.

«То, что обычно было бы просто приятным солнечным днем ​​с голубым небом, вероятно, будет иметь молочно-туманный оттенок», — рассказал Эриксон.

Синоптик заверил, что несмотря на туманы над городом, жителям не стоит беспокоиться из-за качества воздуха, так как дым пройдет над городом слишком высоко.

«Дым будет не у поверхности. Он будет очень высоко в атмосфере, где-то на высоте 10 000 — 20 000 футов», — заявил Эриксон.

Ранее в США для борьбы с пожарами в Калифорнии задействовали авиацию.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Глава ВОЗ предупреждает о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса
«Главное — довести его до этапа испытаний»: все о новом истребителе Checkmate
Как выглядит и сколько стоит российский истребитель пятого поколения Checkmate
Список Бортникова: кого сочтут иноагентом
В Госдуме не увидели угрозы для журналистов в перечне ФСБ
Американский адмирал прокомментировал профессионализм российских ВКС
Дзюбе вручили кубок из глины
Джейк Салливан провел встречу со Светланой Тихановской
WSJ: между Германией и США вскоре будет заключена сделка по «Северному потоку — 2»
Новости и материалы
Вратарь «Зенита» рассказал, что перед утренней тренировкой мог «погудеть» ночью
Валуев считает, что сборную России должен тренировать отечественный тренер
Глава ВОЗ рассказал, как победить пандемию к середине 2022 года
Ведущая «Матч ТВ» — об обыске в тюрьме: меня заставили снять платье
Джефф Безос рассказал, о чем говорил экипаж перед взлетом
Роналду рассказал о самом сложном моменте в карьере
Комплексы С-500 прикроют небо Москвы
Вильфанд рассказал, как пройдет похолодание в Центральной России
Чепик — о сборной России на Евро-2020: мне с ними сразу все было понятно
Постпред Израиля при ООН попросил наказать производителя мороженого из США
Ганский футболист забил два мяча в свои ворота, чтобы помешать договорному матчу
Антонов обозначил, когда США стала считать Россию врагом
Антонов назвал политику США по «Северному потоку — 2» проявлением нечестной конкуренции
Фаната «Зенита» арестовали на десять суток после матча с «Локомотивом»
Бывшего советника Трампа обвиняют по делу о шпионаже
США нанесли удар по исламистам в Сомали впервые с инаугурации Байдена
Лещенко рассказал, почему Бердыев должен возглавить сборную России
Британия проведет учения из-за возможного размещения ракет в Калининградской области
Все новости
У экс-замглавы ГИБДД Воронежской области 22 квартиры. Но задержали его за другое
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД по делу о взятке
«Заплатим штраф и будем бороться»: гандболистки из Норвегии отказались играть в бикини
Российские спортсменки — о штрафе для норвежских гандболисток за игру в шортах
Подвинуть «АвтоВАЗ»: Peugeot, Citroen, Fiat и Opel поедут на экспорт из Калуги
Fiat калужской сборки появится через год, но россияне его могут не увидеть
Однушка в Сочи по цене виллы в Греции
Аналитики назвали российские курорты с самой дорогой посуточной арендой
«Полностью правдивые»: принц Гарри продал свои мемуары
Герцог Сассекский вновь поставил под удар королевскую семью
Поезд ушел, виноваты американцы: в МИД назвали причины выхода России из ДОН
В МИД рассказали, что произойдет после выхода России из Договора по открытому небу
Кто выиграл и проиграл от импортозамещения
Эксперты оценили программу импортозамещения продовольствия
Газ, оружие, санкции. Какие меры против России предусмотрели США и Германия
Bloomberg узнал, о чем договорились Берлин и Вашингтон по «Северному потоку – 2»
Путь к слабоумию: чем грозят скачки давления для мужчин
Ученые назвали непостоянное кровяное давление предвестником деменции
История «АвтоВАЗа»: рождение, 90-е, продажа
Волжскому автозаводу исполнилось 55 лет
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
Эксперты оценили желание Лукашенко найти замену Евросоюзу
«Зрелище ужасное и печальное»: о чем говорит интерьер дома главы ГИБДД Ставрополья
Наталья Мальцева о доме Алексея Сафонова — «какой народ, такие и начальники»
Сделано в СССР: 55 лет заводу «АвтоВАЗ»
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях