Власти заявили о необходимости QR-кодов в отелях Подмосковья

Гостям отелей и гостиниц Московской области по-прежнему необходимо предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную болезнь, если они намерены пребывать в заведении более трех дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму региона.

«В части отелей изменений нет, все по-прежнему: если дольше трех дней, то необходим QR-код», — уточнили в службе.

По данным на 16 июля, в Подмосковье выявили 2484 новых случая коронавируса.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе отменяют систему QR-кодов. С 19 июля в регионе QR-коды больше не будут обязательным условием для посещения кафе, ресторанов, ночных клубов, а также детских игровых комнат и аттракционов. При проведении массовых мероприятий снимается ограничение на число зрителей.

Об аналогичном решении объявил и мэр Москвы Сергей Собянин.