Громкая музыка могла стать причиной убийства в Чите

В Чите неизвестные выстрелили в пару, сидящую в машине, причиной могла стать громкая музыка из автомобиля, сообщает региональное издание ZabNews со ссылкой на источник.

Сообщается, что рано утром 6 июля в полицию поступило сообщение о стрельбе в одном из дворов на улице Горького. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело женщины, рядом — оставшегося в живых мужчину с огнестрельным ранением. Мужчину доставили в больницу, он находится в критическом состоянии.

«Мужчина сейчас находится в Краевой клинической больнице, состояние крайне тяжелое. В реанимации», — сообщили изданию в региональном минздраве.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области девочка-подросток убила ровесника ножом.