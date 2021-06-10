Материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в суд

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в Зюзинский районный суд города Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Официальные психо-лингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя. Материалы дела были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы для принятия дальнейшего решения по этому делу», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью журналиста на предмет пропаганды наркотиков. Екатерина Мизулина заявила, что в случае установления правонарушения журналисту грозит «как минимум административная ответственность».

Проверке МВД предположительно подлежит интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай. В беседе с Дудем он рассказал о своем опыте употребления наркотиков. Запись разговора была опубликована на YouTube за две недели до обращения Лиги безопасного интернета к правоохранителям.