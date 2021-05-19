В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении населения к газу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы комитета ГД по энергетике Павла Завального, законопроект примут до конца весенней сессии. Он отметил, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, а процесс подключения будет удобным и простым.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что утвержденная правительством дорожная карта позволит провести ускоренную догазификацию до 2023 года.

Новак сообщил, что план газификации предполагает создание единого оператора газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка.

Также отмечалось, что к 2030 году уровень газификации в регионах России, как планируется, вырастет более чем на 10%. Соответствующий план был утвержден председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Ожидается, что через девять лет уровень газификации в стране составит 82,9%. Благодаря этому россияне смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.