Мигрант из Судана напал с ножом на госслужащего во Франции

На юго-западе Франции выходец из Судана напал с ножом на сотрудника центра помощи мигрантам. Об этом сообщает BFMTV.

Нападение 28-летнего мигранта произошло в городе По. В результате произошедшего госслужащий скончался.

Согласно данным полиции, причиной нападения мог стать отказ в предоставлении убежища суданцу.

Телеканал отмечает, что полиции ранее уже был известен выходец из Судана. Правоохранительные органы инициировали расследование по факту нападения.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен намерен посетить ПО, чтобы ознакомиться с деталями дела.