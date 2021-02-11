Житель Красноярска натравил собаку на фельдшера, приехавшую на вызов к ребенку

В Красноярске мужчина натравил бойцовскую собаку на фельдшера, приехавшего на вызов к ребенку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой а пресс-службу красноярской станции скорой помощи.

Инцидент произошел 10 февраля. «Фельдшер приехала к ребенку на вызов… В комнате в клетке была бойцовская собака. Забежал мужчина и начал натравливать на фельдшера», — рассказали в пресс-службе.

Женщина сбежала из квартиры, в результате она не пострадала физически, однако находится в шоковом состоянии. Фельдшер написала заявление в полицию.

Уточняется, что натравивший собаку мужчина, вероятно, отец ребенка.

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