В РФПИ документально подтвердили подачу заявки в ЕМА

Российский фонд прямых инвестиций документально в Twitter подтвердил, что подал заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

«В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о том, что они не могут найти заявку «Спутник V» на регистрацию, мы прилагаем подтверждение о подаче такой заявки от 29 января 2021 года», - говорится в заявлении.

Ранее в ЕМА отметили, что не получали заявку по «Спутнику V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».