Школьник погиб после падения бетонной плиты в Крыму

В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита. Об этом сообщает СК по региону.

ЧП произошло в поселке Орловка под Севастополем.

В результате два подростка были госпитализированы с травмами в больницу, а еще один 15-летний школьник погиб.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту о халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Следователи также устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее девочка умерла во время игры в снегу под Калугой.