Школьник погиб после падения бетонной плиты в Крыму
Ника Пикекатлет
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В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита. Об этом сообщает СК по региону.
ЧП произошло в поселке Орловка под Севастополем.
В результате два подростка были госпитализированы с травмами в больницу, а еще один 15-летний школьник погиб.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту о халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Следователи также устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее девочка умерла во время игры в снегу под Калугой.
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