Нацгвардейцев вернули в Капитолий после жалоб на размещение в гараже

Бойцов Нацгвардии, которых перебросили в Вашингтон ко дню инаугурации, вернули в Капитолий, сообщает NBC News.

Полиция конгресса принесла извинения нацгвардейцам за то, что ранее они были размещены в непригодных условиях.

До этого сообщалось, что 5 тыс. бойцов национальной гвардии, которые охраняли здание конгресса после прошедших 6 января массовых акций, вынуждены были ночевать в ближайшем гараже с одним туалетом.