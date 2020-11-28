В Молдавии коронавирусом заразилось рекордное число человек за сутки
В Молдавии коронавирусом заразились 1 712 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет«Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.
Днем ранее выявили 1 246 случаев, 26 ноября — 1 691, 25 ноября — 1 570.
«Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 105 852», — говорится в сообщении.
В стране скончались 2 269, выздоровели 93 028 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.
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