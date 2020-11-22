Патриарха Сербского Иринея похоронили в Белграде

В крипте храма Святого Саввы в Белграде был похоронен архиепископ Печский, митрополит Белградо-Карловацкий, патриарх Сербский Ириней, который ранее проходил лечение от коронавируса нового типа и скончался 20 ноября, передает ТАСС.

В его литургии и отпевании поучаствовали представители высшего руководства Сербии, Республики Сербской, Черногории, митрополиты Русской православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Иринея стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Епископ умер в возрасте 90 лет.

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