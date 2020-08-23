Иран поделился расшифровкой самописца сбитого самолета МАУ

Иран сообщает о расшифровке «черного ящика» самолета Международных авиалиний Украины, по ошибке сбитого иранскими военными. Об этом заявил глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане, передает РИА «Новости».

Он заявил, что экипаж до последнего момента контролировал судно.

«Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты», — сказал он,

Он отметил, что вторая ракета достигла самолета спустя 25 секунд. По его словам, отключение речевого самописца и регистратора полетных данных произошло спустя 19 секунд из-за попадания обломков первой ракеты в воздушное судно.

Пассажирский самолет авиакомпании МАУ разбился рано утром 8 января. Он следовал по маршруту «Тегеран — Киев». На борту находились 176 человек, из них 167 — пассажиры, которые являлись гражданами Ирана, Канады, Украины, Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании.

Кроме того, на борту был украинский экипаж, состоящий из девяти человек. Все погибли.

За несколько часов до того, как произошла катастрофа, Тегеран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Это был ответ на убийство американской стороной командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Как объяснили иранские власти, вооружение находилось в полной боевой готовности.

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