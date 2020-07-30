В КНДР все еще нет случаев COVID-19, утверждают СМИ страны

Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Чве Рён Хэ посетил приграничный город Кэсон, закрытый из-за опасений распространения COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным агентства, Чве Рён Хэ провел встречу с чиновниками, поручив им позаботиться о том, чтобы продовольствие и медикаменты были предоставлены нуждающимся жителям.

При этом, как отмечает «Интерфакс», государственное СМИ КНДР Rodong Sinmun сообщило, что в стране по-прежнему никто не заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что 24-летний мужчина пересек границу в районе острова Канхвадо, находящегося в устье реки Ханган на западном побережье страны 19 июня. Он проник за охраняемый периметр через водосток, проходящий под колючей проволокой. Перебежчик вплавь достиг территории Северной Кореи, после чего направился в город Кесон на юго-западе страны, где он жил ранее.

Власти страны заявляли, что человек, который незаконно пересек демаркационную линию между Северной и Южной Кореей, мог быть заражен коронавирусом. Нарушителя границы поместили на жесткий карантин. Медики ищут людей, которые могли контактировать с мужчиной.

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