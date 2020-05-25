Предельный возраст ректоров повысили до 70 лет
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Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении предельного возраста ректоров государственных вузов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон позволяет повысить предельный возраст ректоров с 65 до 70 лет. Нововведение касается руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
Данные изменения вносятся в Трудовой кодекс России.
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