Под Мурманском произошел взрыв на складе боеприпасов
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Под Мурманском произошел взрыв на складе боеприпасов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Взрыв прогремел на складе, где хранятся снаряды различного калибра в микрорайоне Росляково», — сказал источник.
По его информации, на скорой помощи увезли пять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.
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