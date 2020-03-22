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Под Мурманском произошел взрыв на складе боеприпасов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Взрыв прогремел на складе, где хранятся снаряды различного калибра в микрорайоне Росляково», — сказал источник.

По его информации, на скорой помощи увезли пять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.

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