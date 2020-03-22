В Норвегии число заразившихся коронвирусом превысило две тысячи

В Норвегии число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 206, достигнув 2132, пишет Институт общественного здравоохранения страны.

Специалисты приводят статистику по заболевшим: средний возраст — 47 лет, 45,3% — женщины, большая часть заразилась внутри страны.

В больницах находятся 169, получают интенсивную терапию 39 человек.

В Норвегии от коронавируса скончались семь людей пожилого возраста.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367

— В Австралии закрываются бары, кинотеатры, спортзалы и церкви

— Неверные диагнозы и вечеринки: почему COVID-19 губит Италию