Министр образования Мурманской области отреагировала на обвинения в безграмотности

Министр образования Мурманской области Анна Головина отреагировала на обвинения в безграмотности, в которой ее уличили подписчики в Instagram.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали вступившую недавно в должность министра Головину за множество орфографических и пунктуационных ошибок в постах.

Тогда, Головина в очередной публикации поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки и пообещала быть внимательнее.

«Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание», — заявила министр, отметив, что каждый имеет право на ошибку. При этом, она добавила, что это не самое лучшее, что может случиться с министром образования.

«Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться», — заключила Головина.