Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявили

В Роспотребнадзоре заявили, что в стране пока не было новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Всего в России было зафиксировано два случая заражения вирусом. Заболевшими оказывались граждане Китая. Все они уже выписаны из больницы.

«Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. При этом умерли 1 873 человека, а выздоровели — 12798 человек.

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