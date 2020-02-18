Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявили
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В Роспотребнадзоре заявили, что в стране пока не было новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Всего в России было зафиксировано два случая заражения вирусом. Заболевшими оказывались граждане Китая. Все они уже выписаны из больницы.
«Новых случаев заболеваний не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 73 тыс. человек. При этом умерли 1 873 человека, а выздоровели — 12798 человек.
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