Отец погибшей на конкурсе по поеданию пирожных рассказал об инциденте с дочерью

Отец девушки, которая умерла в одном из баров Москвы после конкурса по поеданию пирожных, прокомментировал инцидент с дочерью. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его словам, девушке нельзя было употреблять алкоголь.

«Нет, другое, она не болела, ей просто пить было нельзя», — сказал мужчина.

При этом он не объяснил, почему его дочери нельзя было пить спиртные напитки.

Ранее во время отдыха в баре 23-летняя девушка победила в конкурсе по поеданию пирожных. Однако она подавилась ими, после чего задохнулась.

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