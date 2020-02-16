Отец погибшей на конкурсе по поеданию пирожных рассказал об инциденте с дочерью
close
Отец девушки, которая умерла в одном из баров Москвы после конкурса по поеданию пирожных, прокомментировал инцидент с дочерью. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его словам, девушке нельзя было употреблять алкоголь.
«Нет, другое, она не болела, ей просто пить было нельзя», — сказал мужчина.
При этом он не объяснил, почему его дочери нельзя было пить спиртные напитки.
Ранее во время отдыха в баре 23-летняя девушка победила в конкурсе по поеданию пирожных. Однако она подавилась ими, после чего задохнулась.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Baza: москвичка задохнулась во время конкурса по поеданию пирожных
— СМИ выложили видео с гибелью девушки на конкурсе поедания пирожных
— СК начал проверку по факту смерти девушки на конкурсе поедания пирожных