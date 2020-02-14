Трое мужчин изнасиловали девушку в электричке Москва — Тверь

В столичной клинике пациентка рассказала медикам, что 12 февраля ее избили, а затем изнасиловали трое незнакомых мужчин в электричке Москва — Тверь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам 32-летней женщины, после избиения и изнасилования она потеряла сознание и очнулась только на следующий день в поезде в Москве. Она попросила прохожих вызвать скорую помощь.

Врачи диагностировали у девушки травмы, подтверждающие, что над ней было совершено сексуальное насилие.

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