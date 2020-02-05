СБУ пришла с обыском на телеканал Коломойского делу о прослушке премьера

Сотрудники службы безопасности Украины пришли с обысками в здание, где располагается телеканал «1+1» бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом рассказал депутат Рады Александр Дубинский в эфире телеканала «Наш».

«Маски-шоу организовано СБУ», — начал депутат.

По его данным, обыски проходят из-за возможной связи канала с делом о прослушке украинского премьера Алексея Гончарука.

Он также добавил на своей странице в Facebook, что бывший президент стран Петр Порошенко стеснялся проводить обыски в средствах массовой информации.

15 января на YouTube-канале под названием «Как обмануть президента» появились три аудиоролика, на которых были записаны фрагменты якобы неформального совещания Гончарука перед предстоящей встречей с Зеленским. В них говорилось об укрепленияи гривны и того, как это может отразиться на государственном бюджете. В них голос, похожий на голос Гончарука, просил помочь сформулировать понятное для главы государства объяснения этого вопроса.

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